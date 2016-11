Fluorn-Winzeln/Aichhalden-Rötenberg. Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagmittag zwischen 15.35 und 15.55 Uhr zwei Scheiben eines Toyotas eingeschlagen, der auf der Zufahrtsstraße zum Flugplatz in Höhe Fleckenteichweg- geparkt war. Der Dieb entwendete aus dem Handschuhfach die Fahrzeugpapiere und etwa 70 Euro Bargeld. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt nach Angaben der Polizei mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Schramberg, Telefon 07422/27 01-0) entgegen.