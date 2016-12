Aichhalden Musica sacra treu verbunden

Aichhalden (czh). "Singen war immer schön", freute sich Herta Penalver, die wie ihr Mann Francesco Penalver für 35-jähriges aktives Singen geehrt wurde.

Seit 15 Jahren ist Ursula Flaig im Kirchenchor, nachdem sie vom Tal nach Aichhalden gezogen war. Vorsitzender Lambert Roth überreichte den Jubilaren im Dienste der Kirchenmusik Geschenke und Urkunden.

Mit "Freude schöner Götterfunken" ehrte der Chor die Jubilare, bevor Christoph Pattloch bei seinem ersten Auftritt am Cello die Feier mit einigen Stücken in Begleitung von Dirigent Hubert Klaussner am Klavier umrahmte.