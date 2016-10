Aichhalden Junge Sänger sorgen für Stimmung

Aichhalden-Rötenberg. Mit einem "Gute-Laune-Hit" eröffnete der Kinderchor mit Sechs- bis Zehnjährigen den Liederabend und hielt die Stimmung sonnig mit "Sunny Girl" und "Komm sing ein Lied". Zu den rot gekleideten Kindern gesellten sich die Jugendlichen in grünen T-Shirts und besangen dreistimmig den "Kleinen, grünen Kaktus" und führten über "Sieben Brücken" von Peter Maffey. Unter der Leitung von Gitte Dieterle und Ute Mutschler ist bei der Jugend von "Let’s Fetz" auch Phil Collins angekommen mit seinem Hit "You’ll Be in My Heart". Zur Zugabe "Lollipop" gab’s den Flop aus dem Publikum.

Für den Frohsinn Rötenberg mit dem Liederkranz Aichhalden war "der Herbst der Frühling des Winters" und da blühten schon die Mandelbäume, die selbst im südlichen Portugal erst im Januar blühen. "Wunder gibt es immer wieder" hatte schon Katja Ebstein behauptet, aber die sind oft "Weit, weit weg" bei Hubert in Goisern. Die Gastgeber wurden dirigiert von Claus Penalver und Philipp Jahn, begleitet am Klavier von Vera Klaiber.

Nach der Pause waren die Gäste aus Hochmössingen zu hören unter der Leitung von Alfred Gemsa mit einem Best of Udo Jürgens und einem Lobgesang auf die Männer.