Aichhalden Gartenschau kann Zugpferd sein

Aichhalden/Schramberg (jf). Anfang November hatte die Firmengruppe Simon dazu an ihren Hauptsitz in Aichhalden eingeladen. Zahlreiche Unternehmer der Schramberger Industrie sowie Schrambergs Oberbürgermeister Thomas Herzog und der Aichhalder Bürgermeister Michael Lehrer nutzten die Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch und informierten sich auch über die Neuerungen bei der Firmengruppe Simon.

Die Gastgeber, vertreten durch die beiden Geschäftsführer Frank Thiele und Tobias Hilgert, begrüßten die Besucher und führten durch das Programm. In seinem Vortrag mit dem provokanten Titel "Gibt es gute Heuschrecken?" stellte der Vorsitzende der Geschäftsführung Frank Thiele das Konzept und die Ziele der Indus Holding AG vor. Die Firmengruppe Simon gehört seit circa 30 Jahren zusammen mit über 40 weiteren mittelständischen Unternehmensbeteiligungen zur Indus Holding AG mit Sitz in Bergisch Gladbach. Thiele zeigte auf, dass sich die Indus-Vorgehensweise "Kaufen, Halten und Entwickeln" in wesentlichen Punkten vom Vorgehen anderer Industrieinvestoren unterscheidet und beleuchtete anhand der steilen Entwicklungskurve der Simon-Firmengruppe die Vorteile, zum starken Beteiligungsverbund der Indus zu gehören.

Der Technische Geschäftsführer Tobias Hilgert veranschaulichte mit einer Reihe von Praxisbeispielen die Indus- bzw. Simon-Strategie. Außerdem informierte er über die Eröffnung des neuen Betek-Fertigungswerks in China und über die Pläne zur Werkserweiterung am Stammsitz in Aichhalden im kommenden Jahr.