Aichhalden Erste Bewährungsprobe für den neuen Bürgermeister

Aichhalden-Rötenberg (lh). In knapp vier Wochen wird die Rötenbachstraße in Rötenberg wieder zur Festmeile, wenn vom Freitag bis Sonntag, 7. bis 9. Juli, das 16. Rötenberger Dorffest gefeiert wird. Das dreitägige Fest wird für den neuen Aichhalder Bürgermeister Michael Lehrer, der in Rötenberg wohnt, eine Woche nach seiner förmlichen Amtseinsetzung die erste "außerkommunale" Bewährungsprobe darstellen, wenn er zur Eröffnung am Freitag ab 18 Uhr sein erstes amtliches Bierfass ansticht.