Aichhalden Eine Närrin vom Scheitel bis zur Sohle

Aichhalden. Zunftmeister Klaus Hörl wusste in seinem Jahresrückblick und Ausblick Interessantes zu berichten. Es ist eine Zeit, sich zu erinnern und dankbar zu sein. Er meinte: "Im Endeffekt goht’s doch ällene nur um Macht, Reichtum, Besitz, vielleicht a bissle Glauben und sowieso nur ums Geld." Hörl denke sich seinen Teil und wolle gar nicht wissen, was noch kommt. Ihm sei es viel wichtiger "wenn ihr euch heute mit mir über ein paar Stunden Geselligkeit freut". Er wünsche sich, die nächsten 54 Fasnetstage in Gemeinschaft und Frohsinn ohne Streit und Neidereien zu verbringen, aber auch nicht außer Rand und Band. Sein Credo: "Denn, nur der wahre Narr hat Größe und die geistige Reife." Mit dem dreifachen Narrenruf "Saublitz" – "Hall" erklärte der Zunftmeister die Fasnet für eröffnet.

Die Elferräte marschierten mit dem Sarg zu den Klängen des Narrenmarsches ein. Die Anwesenden konnten mitverfolgen, wie ein Häs ums andere aus dem Sarg geholt und von einer Person angezogen worden ist. Blitzteufel, Hexe, Sauhirt und Hansel waren danach bereit für die kommenden Tage. Den Hexenschlag als neues Mitglied der Narrenzunft erhielt Stephanie Götz und den Hanselschlag Jürgen Haas. Gildemeister Tobias Haas und Hanselvertreterin Ute Hörl überreichten die Gildeordnung in Schriftform, die über das richtige Verhalten informiert. Nach dem Abstauben durften die Hexe und der Hansel zum Narrenmarsch im Kreis springen.

Besonders wichtig ist an diesem Tag die Ehrung langjähriger Mitglieder. Franz Kern, Oberzunftmeister der Freien Narrenvereinigung Waldgau, nahm die Ehrungen vor. Sichtlich gerührt meinte er: "Da sind welche schon länger in der Narrenzunft als ich am Leben bin." Die Narren in Aichhalden seien diszipliniert, stellte er fest, und die Fasnet komme von Herzen. "Danke, macht weiter so." Kern erzählte Einiges über die Jubilare, besonders aber über die 70-jährige Mitgliedschaft von Marta Haas. Sie war schon als kleines Mädchen aus der Narrenfamilie Gutekunst immer und überall dabei und mit 17 Jahren bereits aktives Zunftmitglied. "Marta ist ein Narr vom Scheitel bis zur Sohle, was ihre vielen Aktivitäten in der Zunft bestätigen", stellte Kern fest. Es war ihm wichtig darüber zu informieren, dass Marta Haas noch 2010 im Alter von 81 Jahren am Hanselsprung teilgenommen hatte.