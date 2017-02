Aichhalden Ein Regenbogen schwebt knapp unter der Fasnetsdeko

Die Fanfaren und Trommeln kündigten den Zug an, in den Hansel mit Tanz und Brezeln, Sauhirten mit ihren Schweinsblasen und Hexen mit hohen Sprüngen Leben brachten. Die Buraclique fuhr mit ihrem Mottowagen "Irland" ein Riesenthema auf, bei dem der Regenbogen knapp unter der Fasnetsdekoration schwebte. In saftigem Grün wurde genau solch Flüssiges verteilt.

Die Kastellrömer aus Waldmössingen kamen gleich mit der Arche Noah und ihre Kollegen vom Heimbach waren auf der Moorhuhnjagd, für die es keine Schonzeit gibt. Den Hexen aus Aichhalden folgten die aus Heiligenbronn und bei der Narrenvereinigung aus Oberwolfach hatten sich auch noch Geister und Wölfe untergemischt. Zum Glück wurde dabei auch einiges Flüssiges verteilt, so dass das Gasthaussterben auch für die TSG zumindest während des Umzugs zu ertragen war.

Junggesellen haben eine mobile Lösung