Aichhalden Die Rettung weiter verbessern

Aichhalden. Acht Minuten später bog das erste Löschfahrzeug in die Straße ab zu Holzbau Ginter am Dorfrand von Aichhalden. In dem unbewohnten alten Holzhaus hatten vier Obdachlose ein Feuer entfacht, das von im Haus spielenden Kindern entdeckt wurde. Sie konnten sich ins Freie retten und alarmierten die Feuerwehr. Auch eine offensichtlich angetrunkene Frau torkelte aus dem Haus in die Arme der ersten Feuerwehrleute und ließ sich kaum beruhigen, weil ihre Kumpels noch im Haus waren. Also mussten Atemschutzträger zuerst nach den Vermissten im Haus suchen.

Bald war auch der erste gefunden, der aber nicht mehr selbst gehen konnte und mit einer Trage über die Treppe ins Freie befördert und den DRK-Helfern übergeben wurde. Ein zweiter Mann wurde im Obergeschoss gefunden und auf den Balkon geführt. Über eine Anstellleiter wurde auch er aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht.

Schwierig war die Rettung des dritten ebenfalls "Angetrunkenen", der nicht über die Leiter, sondern nur mit gelber Schutzmaske durch das verrauchte Treppenhaus getragen werden konnte.