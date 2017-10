Aichhalden (lh). Die geübte Kritik an der Lautsprecheranlage sei berechtigt, sagte Bürgermeister Michael Lehrer in der jüngsten Ratssitzung. Bei der Überprüfung sei ein technischer Defekt ausfindig gemacht worden. Dieser sei inzwischen behoben. Wenn allerdings die Redner das Mikrofon nicht benutzten, sei das Gesprochene nicht überall hörbar. Man werde ausloten, ob die Installation von Mikrofonen in der Decke Verbesserung bringen könnte, so Lehrer.