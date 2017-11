Aichhalden Bücher sind gefragt

Alles, was beim Flohmarkt angeboten wurde, hatte die Bevölkerung gespendet. Für einen geringen Preis wurden neben christlichen Büchern auch Sachbücher, Romane, Krimis und Kinderbücher angeboten. Bei Kaffee und Kuchen sowie Kaltgetränken konnten Besucher im Gemeindehaus verweilen.

Besonders freuten sich die Verantwortlichen über den Erfolg des Flohmarkts: Es sind laut Mitteilung mehr Bücher verkauft worden als bei den vorherigen Malen.

Die Einnahmen will der Verein für die Arbeit in Indien verwenden, wo die Menschen zunehmend unter der Klimaveränderung litten. Durch den immer häufiger ausbleibenden Monsun sei es zunehmend schwieriger, von der Landwirtschaft zu leben. Der Verein möchte den Landbewohnern in Indien helfen, in ihren Dörfern wohnen bleiben zu können.