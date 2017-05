Aichhalden (lh). Die Gemeinde Aichhalden muss für das Haushaltsjahr 2017 eine Umlage an den Landkreis Rottweil in Höhe von 1,53 Millionen Euro überweisen. Diese Summe ergibt sich aus der Steuerkraftsumme der Kommune und dem vom Kreisrat beschlossenen Hebesatz von 28,5 Prozent. Insgesamt wird der Kreis von den 21 Gemeinden und Städten über 55 Millionen Euro einnehmen. Mit 8,94 Millionen Euro zahlt die Stadt Rottweil am meisten, gefolgt von Schiltach mit 8,83 Millionen Euro. An dritter Stelle folgt Schramberg, das 7,93 Millionen Euro abführen muss. Aichhalden liegt im Mittelfeld, am wenigsten muss die Kommune Eschbronn zahlen, rund 626 200 Euro.