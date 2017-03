Aichhalden Amt des zweiten Vorsitzenden bleibt vakant

Vorstand Andreas Wössner – mittlerweile ein Jahr im Amt – sprach im Anschluss über das Protokoll der vergangenen Mitgliederversammlung. Außerdem gab Wössner einen Einblick in seine Biografie, mit welcher er nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens stand und ließ das zurückliegende Jahr Revue passieren. Ein bedeutsames Projekt ist auch das "Milchhäusle" in der Rötenberger Ortsmitte, für das die bürgerliche Gemeinde den CVJM mit der Aufgabe betraute, dieses zu renovieren und der gesamten Bürgerschaft als Begegnungsstätte zur Verfügung zu stellen. Noch in diesem Frühjahr wird das vielseitig nutzbare Gebäude eingeweiht.

Mit Karin Schwab veranstaltete man einen Missionsnachmittag, sie gab Einblick in ihre Missionsarbeit, die jedes Jahr von vielen Freunden unterstützt wird. Im Haus Hitzenlinde in Leutkirch fand ein Wochenende für Posaunenbläser und andere Gemeindemitglieder statt, und im Sommer gaben sich die "Sommersprossen", das mittlerweile schon traditionelle Sommerferienprogramm des CVJM Rötenberg mit 100 Kids ein Stelldichein. Ein echtes Mega-Event war auch die Church-Night Ende Oktober.

Kassierer Heinrich Barner präsentierte den Kassenbericht, Martina Scheerer erläuterte den Stand der Kasse für den Posaunenchor. Beiden wurde eine einwandfreie Kassenführung bestätigt.