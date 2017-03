Das Akkordeonorchester Aichhalden/Rötenberg steckt mitten in den Vorbereitungen für das Frühjahrskonzert. An einem Wochenende wurde intensiv geprobt und Tonforschung betrieben. Dass auch alle jungen Mamis dabei sein konnten, wurde extra eine Kinderbetreuung mit kleinem Programm eingerichtet. Passend dazu durften die Kinder dann auch beim Proben der Kinderhymne lauschen, "Childs Anthem" von Toto wird eines der Konzertstücke sein. Unter anderem sind auch Rocky in Concert, Schweizer Rhapsody und Miss Saigon von der Dirigentin Theresia Emmrich ausgewählt. Das Konzert findet am Samstag, 22. April, um 19.30 Uhr in der Halle in Rötenberg statt. Die Ako-Kids spielen an diesem Abend ihr erstes Konzert. Konzertpartner wird das Akkordeonorchester aus Kork unter der Leitung von Patric Jockers sein. Foto: AOAR