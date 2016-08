Einen heißen Aufritt hatte das Akkordeonorchester Aichhalden-Rötenberg am vergangenen Sonntag in Gutach bei den Vogtsbauernhöfen. Beim "Fest der Sinne" konnten die Besucher selbst Seife herstellen, Wachskerzen drehen, Kutsche fahren, Stoff bedrucken und vieles mehr. Am Mittag spielte das Orchester unter der Leitung des Ehrendirigenten vor der imposanten Kulisse des historischen Falkenhofs. Das Publikum lauschte im Schatten der Bäume der zünftigen Akkordeonmusik und den Sprüchen von den schwäbischen Damen Friedchen & Mariechen, die an diesem Tag in Hochform waren und ganz schön ins Schwitzen kamen. Die Tour "jetzt wird’s zünftig", die im April mit einem großen Fest gestartet ist, ging bereits nach Ottenhöfen, Karlsruhe und Reutlingen. Der nächste Auftritt des Akkordeonorchesters wird am Samstag, 10. September, bei der Firma Trautwein in Schiltach sein. Foto: Akkordeonorchester