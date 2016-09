Den fünften und vorerst letzten Auftritt der Tour "Jetzt wird’s zünftig" beim Oktoberfest von Trautwein Leder Mode Tracht. Im gut besuchten Festzelt bei Oktoberfeststimmung und einem tollen Rahmenprogramm brachten die Akkordeonspieler, natürlich in passender Tracht gekleidet, die Gäste mit ihrer zünftigen Musik Klatschen und Singen. Unter der Leitung der feschen Dirigentin Theresia Emmrich geht’s am Sonntag, 23. Oktober in Aichhalden mit dem Auftritt beim Schlachtfest weiter. Foto: Verein