Der 20. Flohmarkt "Rund ums Kind" in Aichhalden war wieder ein voller Erfolg. Die erste Flohmarktbesucherin wartete schon eine Stunde vor Einlass vor der Tür, um sich die besten Schnäppchen sichern zu können. Doch auch nach Beginn ließ der Strom der Besucher nicht nach. 10 400 Artikel warteten auf die Käufer: Herbst- und Winterkleidung, Schuhe, festliche Kleidung und Fasnetskostüme fanden ebenso guten Absatz wie Kinderwagen und -sitze, Babytragen, Fahrzeuge, Bücher, Puzzles und Spielzeug in Hülle und Fülle. Zum 20. Flohmarktjubiläum war unter den 230 begehrten Verkaufsnummern eine provisionsfreie Nummer ausgelost worden. Gerne nutzten die Besucher nach dem Bummel die Bewirtung mit Waffeln, Kaffee und Kuchen. Der Frühjahrsflohmarkt findet am Samstag, 24. Februar, statt. Die Nummernvergabe ist am Samstag, 20. Januar. Foto: Laufer