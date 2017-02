Aichhalden 15 Wanderungen mit 275 Personen

Aichhalden. Wie Ortsgruppen-Vorsitzende Uta Wilhelm bei der Hauptversammlung im Gasthaus Adler berichtete, sei die Hälfte davon in die Kasse der vereinseigenen Wanderstrolche geflossen, die erheblich zu diesem Erfolg beigetragen hätten. Die Mitgliederzahl liege nun bei 316, der Altersdurchschnitt bei 45 Jahren.

Das vergangene Jahr sei erneut geprägt gewesen mit vielen schönen Wanderungen und Aktivitäten für alle Zielgruppen des Vereins. Der Brunch am Haselbrunnen sei bei schönem Wetter sehr gut besucht gewesen.

In diesem Jahr werde das verlängerte Frühstück am 6. August von der Jugendgruppe organisiert. Zum Ausklang böte sich das Feuerwehrfest in der Festplatzanlage an, empfahl die Vorsitzende. Des Weiteren stünden in 2017 wieder einige große Events an. Die Europawanderung zum Tag des Wanderns vom 12. bis 14. Mai werde vom Hauptverein in Freiburg organisiert. Am ersten Tag führe die Wanderung von Schiltach über Schenkenzell nach Aichhalden mit Rast in der Festplatzanlage.