Landtagswahl Baden-Württemberg In der CDU auf Bundesebene beginnt Zeit der Schuldzuweisungen

Amtsboni und die Maskenaffäre reichen vielen in der CDU nicht als Erklärung für die herbe Doppelniederlage, die sich abzeichnet. Schon am Wahlabend deutet sich eine Wiederkehr des Streits um die Richtung in der Nach-Merkel-Zeit an.