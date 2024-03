1 Eine Fahrschülerin hat einen Unfall zwischen Weiden und Aistaig verursacht. (Symbolfoto) Foto: Rehder

Eine Fahrschülerin hat am Freitagmorgen auf der Kreisstraße zwischen Weiden und Aistaig einen Unfall verursacht.









Link kopiert



Laut Polizeibericht war die 51-jährige Fahrschülerin am Freitagmorgen mit einem VW ID auf der K 5520 in Richtung Aistaig unterwegs. In einer Linkskurve kam sie zu weit in die Fahrbahnmitte.