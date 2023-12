Zwischen Triberg und St. Georgen: Gesteinsbrocken verursachen morgendliche Streckensperrung

1 Am Sonntagmorgen kam es zu einer Streckensperrung zwischen Triberg und St. Georgen. (Symbolfoto) Foto: Moser

Auf der Strecke Triberg - St. Georgen zwischen Offenburg und Konstanz ist es am Sonntagmorgen zu einer Sperrung gekommen. Grund dafür war eine Reparatur an der Strecke.









Wer am Sonntagmorgen mit dem Zug zwischen Offenburg und Konstanz unterwegs war, brauchte zunächst Geduld. In der App der Deutschen Bahn hieß es: "Es kommt zu Verspätungen und Ausfällen in beide Richtungen im Regionalverkehr der Deutschen Bahn." Der Abschnitt zwischen Triberg und St. Georgen war aufgrund einer Reparatur an der Strecke gesperrt worden.