Die beiden Verletzten wurden in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Bei einem Unfall am Donnerstagmorgen auf der Landesstraße 178 zwischen Niedereschach und Kappel sind zwei Personen verletzt worden.















Niedereschach - Ein 39-jähriger Seat-Fahrer fuhr laut Polizei auf der L 178 von Kappel in Richtung Niedereschach. Kurz vor einer Kuppe überholtet der 39-Jährige einen vor ihm fahrenden Linienbus. Dabei kam es zum frontalen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Opel Zafira einer 47 Jahre alten Frau.

Der Opel wurde durch den Aufprall von der Fahrbahn abgewiesen und blieb in der Böschung liegen. Der Seat prallte in der Folge gegen den Bus und blieb anschließend auf der Fahrbahn stehen.

Zwei Personen verletzt

Beide Fahrer konnten ihre Autos selbstständig verlassen, erlitten jedoch Verletzungen. Rettungswagen brachten sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Die Insassen des Busses blieben unverletzt. Um die beiden beschädigten Fahrzeuge kümmerten sich Abschleppdienste. Die Höhe des am Seat entstandenen Sachschadens schätzte die Polizei auf rund 8000 Euro, ebenso den Schaden am Opel. Die Beschädigungen am Bus dürften ebenfalls im Bereich mehrerer tausend Euro liegen.

Die L178 war während der Unfallaufnahme für rund zwei Stunden gesperrt.