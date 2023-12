Fünf Menschen sind am Freitagabend bei einem schweren Unfall zwischen Kälberbronn und Hallwangen verletzt worden.

Ein 42-Jähriger fuhr mit seinem Volkswagen gegen 18.30 Uhr auf der Kreisstraße von Kälberbronn kommend Richtung Hallwangen. An der Kreuzung zwischen den Kreisstraßen 4728 und 4775 wollte er nach links in Fahrtrichtung Hallwangen abbiegen.

Laut Polizei missachtete er hierbei wohl die Vorfahrt eines von links kommenden, 29-jährigen Skoda-Fahrers und es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich. Der Skoda wurde durch den Aufprall nach links abgewiesen und prallte gegen einen Baum neben der Straße.

Beide Fahrer wurden beim Unfall schwer verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Drei weitere Mitfahrer im VW trugen jeweils leichte Verletzungen davon. Der Schaden am VW wird auf rund 20.000 Euro geschätzt, der Sachschaden am Skoda auf rund 10.000 Euro.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zeitweise musste der Bereich zur Unfallaufnahme vollständig gesperrt werden. Eine Umleitung war eingerichtet. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Dornstetten im Einsatz.