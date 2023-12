Zwischen Heimsheim und Pforzheim-Süd: Tiertransporter auf der A8 umgekippt, Fahrbahn blockiert

Auf der A8 zwischen Heimsheim und Pforzheim-Süd kippt am Dienstagvormittag ein Tiertransporter mit Rindern um. Der Verkehr in Richtung Karlsruhe wird über die Ausfahrt Heimsheim abgeleitet.

Auf der Autobahn 8 zwischen Heimsheim und Pforzheim-Süd ist am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr ein Tiertransporter mit Rindern umgekippt und kam quer über alle drei Fahrstreifen zum Liegen. Der Fahrer ist nach Angaben der Polizei leicht verletzt – ebenso einige Tiere. Die Begutachtung erfolgt durch das Veterinäramt, das auf dem Weg zur Unfallstelle ist.

Die Fahrbahnen in Richtung Karlsruhe sind blockiert, der Verkehr wird an der Ausfahrt Heimsheim abgeleitet. Wie es zu dem Unfall kam, ist bisher nicht bekannt. Derzeit staut es sich circa vier Kilometer bis nach Rutesheim. Weitere Informationen folgen in Kürze.