1 Zwischen Geislingen und Rosenfeld ist am Freitagmorgen ein Unfall passiert. (Symbolfoto) Foto: Unsplash/Jonas Augustin

Bei einem Unfall auf der L 415 zwischen Geislingen und Rosenfeld ist am Freitagmorgen Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro entstanden. Immerhin: Verletzt wurde niemand.









Link kopiert



Laut Polizeibericht war ein 19-jähriger Ford-Fahrer gegen 7.20 Uhr auf der Landesstraße 415 von Geislingen kommend in Richtung Rosenfeld unterwegs. An der Kreuzung mit der K 7122 wollte er nach links in Richtung der landwirtschaftlichen Höfe abbiegen.