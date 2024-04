1 Die Polizei ermittelt. Foto: Rehder

Die Polizei fahndet nach einem dunklen VW: Der Fahrer hat auf der B462 höchst riskant – und im Überholverbot – überholt und dabei einen entgegenkommenden Bus gestreift.









Auf der B 462 zwischen Rottweil und Dunningen ist es am Dienstagmorgen zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Blechschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden ist. Ein unbekannter Autofahrer war laut Polizeimitteilung gegen 5.15 Uhr mit einem dunkelfarbenen Auto, vermutlich einem VW, auf der B 462 von Dunningen in Richtung Rottweil unterwegs.