Auf der Fahrt von Bösingen in Richtung Dunningen ist am Dienstagmorgen eine 38-Jährige von der Kreisstraße 5563 abgekommen und hat sich mit dem Auto in einem angrenzenden Graben überschlagen.

Einen Moment unachtsam

Die Frau fuhr mit einem Mitsubishi kurz vor 9 Uhr zusammen mit ihrem zweijährigen Sohn auf der K 5563 von Bösingen in Richtung Dunningen, als sie laut Mitteilung der Polizei in einem Moment der Unachtsamkeit mit dem benutzen Mitsubishi nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge überschlug sich das Auto in einem angrenzenden Straßengraben und blieb dort auf dem Dach beschädigt liegen. Die 38-Jährige konnte sich und ihren Sohn selbstständig aus dem Auto befreien. Beide zogen sich nach ersten Erkenntnissen einen Schock und leichte Verletzungen zu.

Beide in die Klinik

Nach einer Erstbehandlung durch die mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräfte wurden die Frau und ihr Sohn zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht. Am Mitsubishi entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Ein verständigter Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung und den Abtransport des Autos.