1 Kevin Müller erzielte zwei Tore für den FC Holzhausen. Foto: Eibner

FSV Hollenbach – FC Holzhausen 1:2 (1:1). Von einem am Ende "dreckigen Sieg" sprach Holzhausens Trainer Pascal Reinhardt. "Er war wie erwartet schwer, wir wussten ja, dass mit Hollenbach Qualität auf uns zukommt", so der Coach.

Letztendlich war es eine geschlossene Mannschaftsleistung und ein blitzschneller Kevin Müller, der beide Tore erzielte. Doch der Start ins Spiel war für die weit angereisten Hozhausener nicht ganz optimal. "Wir waren die ersten 20 Minuten mit dem Kopf noch im Bus", sagt Reinhardt. Die körperlich überlegeneren Hollenbacher machten ordentlich Druck. Holzhausen war nicht präsent in den Zweikämpfen und so sorgte ein berechtigter Elfmeter dazu, dass die Gegner in der 19. Minute in Führung gingen.

Doch der FC ließ den Kopf nicht hängen und wachte zum rechten Moment auf. Gemeinsam erarbeitete man sich Chancen, hätte eigentlich auch noch einen Elfmeter zugesprochen bekommen sollen, aber dann war es Kevin Müller, der seine starke Leistung mit dem Ausgleichstor belohnte. "Das war wirklich eine sehr gute Leistung von Kevin. Er hat die Gegner richtig durchgewirbelt mit seinem krassen Tempo", lobt Reinhardt.

Nächstes Spiel gegen Crailsreheim

Nach Wiederanpfiff war es dann Hollenbach, die erneut Druck machten. Holzhausen schaffte es nicht so richtig, rauszuspielen. Der erste richtige Spielzug, der für Entlastung sorgte, war von Müller erneut genutzt worden. Marcel Sieber, der gerade einmal eine Minute auf dem Platz stand, spielte einen perfekten Pass auf Müller. "Ich dachte eigentlich, dass er da gar nicht mehr drankommt", so Reinhardt. Doch Müller schnappte sich den Ball, umkurvte den Torwart und traf zum glücklichen 1:2 Endstand. Kurz vor Schluss sah ein Hollenbach rot, als er Julian Oberle mit dem Fuß im Gesicht traf.

Erfreulich war für Reinhardt nicht nur das Ergebnis, sondern, dass Domenico Mosca sein Comeback feierte. Auch er hatte noch eine Riesenchance.

Nach einer anstrengenden Woche hat Holzhausen nun acht Tage Erholungspause, bevor es daheim gegen Crailsreheim geht.

Tore: 1:0 Matthias Hahn (19., FE.), 1:1, 2:1 K. Müller (31., 71.)

MANNSCHAFT

FC Holzhausen: Henning Schwenk, Sven Ramic, Luca Pantel, Marius Oberle, Kevin Müller (89. Furkan Sari), Enrico Huss (75. Domenico Mosca), Janik Michel, Pascal Schoch, Julian Oberle, Oliver Grathwol (69. Marcel Sieber), Andrej Schlecht