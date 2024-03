Auto rutscht bei Schneeglätte in Streifenwagen

Zwei Leichtverletzte in St. Georgen

Ein Autofahrer ist in St. Georgen mit seinem Wagen bei Schneeglätte und vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit in ein Polizeiauto gerutscht.









Die beiden Fahrer seien durch den Aufprall am Samstagabend leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es entstand an beiden Autos demnach ein geschätzter Schaden von 55 000 Euro.