Ein Tipper aus dem Land hat mit einem Extra–Kreuz auf seinem Eurojackpot–Schein den Spitzengewinn bei der Zusatzlotterie der Glücksspirale abgeräumt. Wo kommt der Glückspilz her?

Genau eine Million Euro – so viel hat ein Tipper aus dem Kreis Ravensburg mit einem Extra-Kreuz auf seinem Eurojackpot-Schein gewonnen. Damit habe er den Spitzengewinn bei der Zusatzlotterie der Glücksspirale abgeräumt, teilte eine Sprecherin von Lotto Baden-Württemberg am Montag mit. Die siebenstellige Losnummer des Mannes war am Wochenende gezogen worden.