Typisierungsaktion An Blutkrebs erkrankt - Wildbader Ex-Polizeichef braucht Stammzellenspender

Lange Jahre war Fredy Pfeiffer Leiter des Bad Wildbader Polizeipostens und stellte sich in den Dienst der Gemeinschaft. Nun braucht er selbst Hilfe, denn er ist an Blutkrebs erkrankt. Am Samstag, 2. Oktober, gibt es eine Typisierungsaktion.