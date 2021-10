1 Es entstand mehrere Tausend Euro Sachschaden. (Symbolfoto) Foto: pattilabelle – stock.adobe.com

Drei Jugendliche sind am Mittwoch bei einem Unfall in Rottweil mit einem sogenannten Leichtfahrzeug leicht verletzt worden.















Rottweil - Ein 16-Jähriger fuhr am Mittag in der Tuttlinger Straße mit dem speziell umgebauten Fiat 500 am Straßenrand an. Dann krachte der Fiat gegen einen vorbeifahrenden VW eines 31-Jährigen. Die Jugendlichen in dem Fiat wurden alle leicht verletzt. Der VW-Fahrer blieb unverletzt.

Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit.

Es entstand mehrere Tausend Euro Sachschaden.