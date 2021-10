Mehrere Verletzte bei Unfall in Balingen

Zusammenstoß an Kreuzung

1 Alle drei Verletzten wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) Foto: Patrick Thomas/ Shutterstock

Beim Zusammenstoß zweier Autos sind am Sonntagmorgen in Balingen mehrere Menschen verletzt worden.















Balingen - Laut Polizeibericht war eine 51-jährige Nissan-Fahrerin gegen 11.30 Uhr auf der Hirschbergstraße in Richtung Heselwangen unterwegs. An der Kreuzung mit der Charlottenstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden, 32-jährigen Mercedes-Fahrers, der eigenen Angaben zufolge bei Grün in die Kreuzung eingefahren war.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Autos abgewiesen, wobei der Nissan noch gegen einen Ampelmast stieß. Bei dem Unfall wurde die Nissan-Fahrerin schwer verletzt. Der 32-Jährige sowie seine Mitfahrerin im Alter von 29 Jahren zogen sich leichte Verletzungen zu. Alle drei wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Die beiden Autos, an denen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden.