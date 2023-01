1 Die Kriminellen sehen auf ihrer Seite, dass sie aufgeflogen sind. Foto: Screenshot/Polizei Reutlingen

Bei der Reutlinger Polizei laufen die Ermittlungen gegen die Organisation Hive zentral zusammen. Die Gruppe erpresste weltweit Firmen – Beamte aus Esslingen haben die Hacker jetzt gehackt.















Es kommt nicht alle Tage vor, dass eine deutsche Polizeidienststelle Lob von einem der höchsten Polizisten weltweit erhält. Das ist am Donnerstag geschehen. Der Direktor des amerikanischen FBI, Christopher Wray, dankte dem Polizeipräsidium Reutlingen – was in seiner Aussprache „Ruuuuuutlingen“ hieß. Das Lob hat dem PP Reutlingen die Arbeit seiner Kriminalinspektion fünf, der Cyberforensik, eingebracht. Knapp 30 Ermittelnde sitzen an den Standorten Esslingen und Tübingen, und sie haben einen ganz großen Schlag gegen eine internationale Cybercrime-Gruppierung angeführt. Kurz gefasst: Die Esslinger Kripo hat eine internationale Hacker-Bande gehackt.