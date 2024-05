Gabriel Gallus verlässt den SC Lahr in Richtung Zell

Zurück in die Heimat

1 Gabriel Gallus (Zweiter von rechts) kickt bald wieder für Zell. Foto: Verein

Der Mittelfeldmann des SCL wechselt im Sommer zum Zeller FV.









Link kopiert



Über den spektakulären Transfer informieren die Zeller, die in der Kreisliga A Süd spielen, in einer Mitteilung. „Gallus kehrt nach 24 Jahren zum Zeller FV zurück, um die erste Mannschaft zu verstärken. Er schloss sich dem ZFV bereits im Alter von nur fünf Jahren an um sein fußballerisches Können zu zeigen. Bereits im Alter von elf Jahren verließ er im Sommer 2000 den ZFV und wechselte zum SV Oberkirch“, heißt es dort.