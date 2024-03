Zum zehnten Mal in Folge

1 Das Restaurant überzeugt auch mit Ambiente. Foto: Europa-Park

Der Guide Michelin Deutschland hat das „Ammolite – The Lighthouse Restaurant“ unter die Lupe genommen.









Link kopiert



Das „Ammolite – The Lighthouse Restaurant“ des Europa-Parks darf sich zum zehnten Mal in Folge über zwei Michelin-Sterne freuen. Darüber informiert der Park in einer Mitteilung. Küchenchef Peter Hagen-Wiest und sein Team konnten demnach das Niveau der vielseitig inspirierten Küche damit erneut unter Beweis stellen, heißt es weiter. Das Ammolite, gelegen im Leuchtturm des Hotels „Bell Rock“, ist damit eines der 50 besten zwei-Sterne Restaurants und darf sich weiter zur gastronomischen Spitzenszene Deutschlands zählen, freut sich der Europa-Park.