Züge am Hauptbahnhof Worms zusammengestoßen - Strecke gesperrt

Zugunglück in Rheinland-Pfalz

1 Nach dem Zusammenstoß zweier Züge am Wormser Bahnhof kommt es zu Verspätungen und Ausfällen. Foto: dpa/---

Zwischen Worms und dem Flughafen Frankfurt fahren bis auf Weiteres keine Züge, Grund ist ein Unfall im Bahnhof der rheinhessischen Stadt. Hunderte Reisende müssen umsteigen.









Während eines Rangiervorgangs am Hauptbahnhof in Worms ist ein Rangierzug mit einem ICE kollidiert. Wie die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern am Dienstag mitteilte, sei von möglichen Verletzten zunächst nichts bekannt.