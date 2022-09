1 Ein Überblick über den diesjährigen Bundesliga-Barometer. Foto: SC Freiburg

Der SC Freiburg landet beim diesjährigen Bundesliga-Barometer erstmals auf Platz 1. Bei der Auszeichnung, die zum 19. Mal durchgeführt wurde, wird die Zufriedenheit der Fans aller Clubs anhand von acht Ober- und 20 Unterthemen gemessen und im Ligavergleich bewertet.















Der SC Freiburg sorgt nicht nur in der Europa League für Furore. Auch in Sachen Zufriedenheit der Fans ist der Sportklub top.

Mit einem Notendurchschnitt von 2,02 landete der SC Freiburg in diesem Jahr auf Platz 1 und verwies RB Leipzig (Platz 2; 2,04) und Union Berlin (Platz 3; 2,08) auf die Plätze. Der FC Bayern München, in den vergangenen sechs Jahren stets auf dem ersten Platz, landete in diesem Jahr auf Rang 5. Auf dem 18. und damit letzten Platz des Bundesliga-Barometers landete Absteiger SpVgg Greuther Fürth (18.; 2,73) vor Hertha BSC (17.; 2,72) und Arminia Bielefeld (16.;2,58).

FC Bayern verliert Top-Platz

Abgefragt beim "Bundesliga-Barometer" wurde die Zufriedenheit der Fans in den Bereichen "Ticketing", "Verkehr", "Stadion", "Gastronomie", "Event-Charakter", "Verein", "Merchandising" und "Image des Klubs".

Spitze in der Kategorie "Verein"

Ligaweit am besten bewerteten die SC-Fans ihren Sport-Club dabei unter anderem in der Rubrik "Verein" (1,49) mit seinem "Management" (1,45), der "Mannschaft" (1,17), den "Fans" (1,50) und dem "Vereinskonzept" (1,48). Ebenfalls ganz vorne liegt der SC Freiburg laut Meinung seiner Fans bei den Kategorien "Image" (1,51) und "Gastrononomie", in der die "Anzahl der Verpflegungsstände (1,98), das "Speisen- und Getränkeangebot" (1,95) und das "Preis-Leistungsverhältnis" (2,53) bewertet wurden.

Fans zum 19. Mal befragt

Das Bundesliga-Barometer der Butting Gruppe und von "Sport Bild" wurde zum 19. Mal unter der Leitung von Professor Alfons Madeja aus Nürnberg erhoben. Am 33. und 34. Spieltag wurden dafür 5449 Fans zur Zufriedenheit mit ihrem eigenen Klub befragt.