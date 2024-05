Schon in den Jahren zuvor war es eng geworden. Die erste Vorsitzende Daniela Glanzmann berichtete, dass vergangenen Mai in Zusammenarbeit mit der DRK Wasserwacht dreizehn Personen die Rettungsfähigkeit nachweisen konnten. Da diese alle im Berufsleben stehen, sei eine Abdeckung der Aufsicht während der Badezeiten nicht möglich gewesen.

Daher hatte das Naturbad in der vergangenen Saison wieder nur für Mitglieder geöffnet. In der Saison waren drei Rettungsschwimmer und acht rettungsfähige Personen beschäftigt. Hinzu kamen sieben Mitarbeiter im Bereich der Teich- und Anlagepflege sowie im Schließ- und Putzdienst.

Ende 2023 hatte der Verein 1757 Mitglieder. In ihrem Rückblick ging Glanzmann auch auf Entleerung und Reinigung des Teichs im Frühjahr ein. Zudem sei im Laufe der Saison ein Geländer zwischen Gastrobereich und Liegewiese angebracht worden.

Auch die Decke im Küchenbereich der Gastronomie musste repariert werden. Des Weiteren seien defekte Fliesen in den Duschen ausgetauscht und ein neuer Defibrillator angeschafft worden. Zudem erhielt die Badeaufsicht einen Ersatz-Strandkorb.

Die Grundschule Sulz organisierte vergangenes Jahr wieder den Schwimmunterricht im Bad, der Kindergarten St. Elisabeth nutzte das Gelände. Außerdem wurde ein Kooperationsvertrag mit der Georg-Wimmer-Schule abgeschlossen. Damit dürfen auch deren Schüler, Lehrkräfte und Betreuer das Bad nutzen. An einigen Sonntagen wurde zudem Yoga angeboten. Auch die Jugendfeuerwehr und örtliche Vereine nutzen das Bad, die DRK Wasserwacht bot zudem wieder Schwimmkurse an.

Weiter berichtete Glanzmann, dass das Qualitätsmanagement fortgesetzt worden sei. Wie in den Jahren zuvor sei dem Bad eine sehr gute Wasserqualität bescheinigt worden. Der Kiosk wurde wie 2022 von Laki Michailidis betrieben, er soll auch 2024 Pächter bleiben.

Rückblick auf Feierlichkeiten

Zur Sprache brachte Schriftführerin Daniela Jägle die Feierlichkeiten zum Dreißigjährigen des Vereins und zum Zwanzigjährigen des Naturbads. Beides wurde am 17. Juni gefeiert, gleichzeitig war Tag der offenen Tür. Nachmittags gab es eine Bad-Rallye. Auch Nicht-Mitglieder konnten an diesem Tag teilnehmen und zudem den Schwimmbereich kostenlos nutzen. Abends wurde die Cocktailbar eröffnet, die Band „Unikat“ habe laut Jägle bis spät in die Nacht hinein unterhalten.

Rita Janzen berichtete von den Boule-Freunden des Naturbads und ihrem erfolgreichen Jahr: Mittlerweile spielen sie in der Oberliga und hatten neun Auswärts-Wettkämpfe. Zudem berichtete Janzen als Kassenwart von einer zufriedenstellenden finanziellen Lage. Lorenzo Becherer und Patrick Ebert haben die Kasse geprüft und als in Ordnung befunden. Markus Wilhelm bat als Vertreter des Ortsvorstehers die Mitglieder um die Entlastung des Vorstands, was einstimmig geschah.

Weitere Erneuerung steht für Herbst an

Auch das aktuelle Jahr stand im Fokus. Weiter habe der Verein zu wenig Rettungsschwimmer, die die Aufsicht im Naturbad übernehmen können. Daher sei es aus Haftungsgründen und wegen der Personalsituation nicht möglich, das Bad für die Allgemeinheit zu öffnen. Deshalb werden dringend Menschen gesucht, die die Aufsicht übernehmen können. Dafür reiche ein Nachweis der Rettungsfähigkeit aus, den man im Naturbad erwerben kann.

Der Verein stehe finanziell gut da. Allerdings müsse das Holzdeck im Gastronomiebereich erneuert werden, da der Unterbau der Holzplanken marode sei. Das soll im kommenden Herbst passieren.

Zahlen

Laut Schriftführerin Daniela Jägle wurden in der vergangenen Saison 16 326 Besucher gezählt. Die Besucher der Gastronomie, Teilnehmer der Schwimmkurse und Begleitpersonen sowie die Besuche von Kindergarten, Schulen und Vereinen wurden nicht mitgezählt. Der stärkste Monat war der Juni.