Zu wenig Betreuungsplätze in VS

1 Sabine Alberts Sohn Tim ist mit dreieinhalb Jahren eines der Opfer des eklatanten Mangels an Kita-Plätzen. Seine Mutter ergreift deshalb die Initiative und ruft zu Treffen für Nicht-Kindergärtler auf. Foto: Albert privat

Eigentlich hat der dreieinhalbjährige Tim viele Freunde. Doch muss der der kleine Junge traurig zuschauen, wenn seine Freunde in den Kindergarten gehen – für ihn selbst ist dort kein Platz mehr frei. Sabine Alberts Mutterherz blutet.









Die junge Mama aus Villingen-Schwenningen lächelt tapfer, als sie schildert, was in der kleinen Familie im Oberzentrum Alltag ist: Andere Kinder aus dem Freundes- und Bekanntenkreis brechen jeden Morgen mit ihren kleinen Rucksäcken und Taschen zu einem spannenden Tag in den Kindergarten auf, während ihr Sohn Tim zu Hause bleiben muss.