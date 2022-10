Lehrer und Jugendamt in VS im Spagat

1 Lehnen sich Lehrer in VS zu weit aus dem Fenster, wenn es um das Kindeswohl geht? Foto: © gpointstudio – stock.adobe.com

Der Papa trinkt täglich ein Bier, ein Fall fürs Jugendamt? Die Grundschülerin kommt verheult in die Schule, der nächste Fall für die Behörde? Lehnen sich Lehrer zu weit aus dem Fenster, wenn es um das Kindeswohl geht? Ein Bericht über Inobhutnahmen sorgt im Internet für Wirbel.















Villingen-Schwenningen - Die Berichte über die Herausnahmen zweier Jungs aus dem Kreis und Villingen-Schwenningen schlagen hohe Wellen. Vor allem in den sozialen Netzwerken und in Gesprächen türmen sich die Kommentare zu ähnlichen Fällen, wird Kritik an den Jugendämtern deutlich. "Bei den einen werden die Kinder aus Familien geholt und jeder langt sich an den Kopf und bei anderen werden Hinweise ignoriert", spielt eine Gesprächspartnerin auf den Umstand an, dass unlängst eine Mutter ihren kleinen Sohn verdursten ließ. Die Kritik auf einen Satz zusammengefasst: Auf der einen Seite das vermeintliche Wegschauen oder nicht genaue Hinsehen, auf der anderen Seite Aktionismus.