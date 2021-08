So trainiert der FC Barcelona auf dem Aasener Sportplatz

Zu Gast in Donaueschingen

3 Der Angreifer Antoine Griezmann (Bildmitte). Foto: Singler

Bevor die Katalanen am vergangenen Samstag ein Vorbereitungsspiel beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart (3:0) bestreiten, öffnen sie tags zuvor im Trainingslager auf der Baar für 15 Minuten die ansonsten verschlossenen Türen und Tore für die Presse.

Und die international anwesenden Journalisten drücken fleißig den Auslöser ihrer Kameras. Unsere Zeitung ist ebenfalls auf dem Aasener Sportplatz dabei, um die prominente Mannschaft um den französischen Angreifer Antoine Griezmann (rechtes Bild oben, links), Gerard Piqué, Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Samuel Umtiti sowie Neuzugang Memphis Depay zu beobachten.

Am Mittwochabend hatte der FC Barcelona sein Quartier im Fünf-Sterne-Luxushotel Öschberghof in Donaueschingen bezogen. Dort verweilen die Spanier noch bis 3. August. Danach zieht der Tross gen Salzburg, wo am Mittwochabend ein Testspiel bei RB Salzburg ansteht.