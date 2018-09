Zollernalbkreis Zum Jubiläum: Neuer Name für die Bergwacht

Die Namensänderung findet nicht an irgend einem Tag statt, sondern an einem ganz besonderen: am Freitag, 21. September, wenn die Bergwacht ab 19.30 Uhr im DRK-Forum in Balingen ihr 60-jähriges Bestehen feiert und dabei auch einige Gründungsmitglieder ehrt. Neben Festakt, Grußworten und Imbiss werden auch die Fahrzeuge der Bergretter vorgestellt.

Edwin Blessing, Bereitschaftsleiter der Bergwacht, hat einige Informationen zur Entstehung und zur Geschichte der ehrenamtlichen Rettungsorganisation zusammengetragen: Gründungsversammlung war am 28. Februar 1958 in Hausen im Tal. "Einige Kletterer des Alpenvereins hatten beschlossen, eine Bergwacht zu gründen", sagt Blessing. Davor schon seien in den 1920er-Jahren in Bayern und Sachsen ähnliche Rettungsorganisationen gegründet worden – "aus der Not heraus", sagt Blessing. Einerseits sei es nach dem Krieg zu Plünderungen und Wilderei gekommen, andererseits habe es in den Alpen einige schwere Bergunglücke gegeben. Nicht zu vergessen: Die Bergretter kümmern sich auch um den Erhalt von schützendwerter Fauna und Flora.

Nach der Gründung der Bergwacht Oberes Donautal im Jahr 1958 dauerte es noch eine ganze Weile, bis die Retter ein eigenes Domizil hatten: 1976 wurde die Bergrettungsstation eingeweiht, und es wurde der erste Rettungswagen angeschafft – ein gebrauchtes Fahrzeug, um Leute aus dem Gelände transportieren zu können.