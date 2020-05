Zollernalbkreis Zahl der Corona-Infektionen steigt auf 1109

Die Gesamtzahl der Infizierten ist damit laut Gesundheitsamt auf 1109 Personen gestiegen. 631 Menschen, die sich das Virus eingefangen hatten, gelten inzwischen als wieder genesen. Über das Wochenende gab es einen weiteren Todesfall. Ein Mann im Alter von 80 Jahren ist an den Folgen der Lungenkrankheit gestorben; die Zahl der im Zollernalbkreis zu beklagenden Todesfälle liegt damit bei 59.

In Behandlung im Zollernalb Klinikum sind derzeit 93 Patienten: davon befanden sich 84 in stationärer und neun in intensivmedizinischer Betreuung. In der Acura-Klinik in Albstadt wurden (Stand: Sonntag, 15 Uhr) keine Patienten mehr wegen Corona behandelt.