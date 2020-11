Zollernalbkreis Wird die Talgangbahn reaktiviert?

"Sehr hohes Nachfragepotenzial"

PTV stellte aus der Zahl der Bewohner, Arbeitsplätze und Schulen in der Nähe der jeweiligen Bahntrasse Rückschlüsse auf die mögliche Zahl der Passagiere an und kam bei der Strecke Balingen-Rottweil auf 1460, bei der Talgangbahn zwischen Ebingen und Onstmettingen auf 780 Fahrgäste. Damit befinden sich beide Strecken in der zweithöchsten von vier Kategorien, in welcher die 42 untersuchten Strecken abschließend eingruppiert wurden: Alles über 1500 Passagieren zählt zur Kategorie "Sehr hohes Nachfragepotenzial", das "hohe Nachfragepotenzial bewegt sich zwischen 750 und 1500 Fahrgästen und das mittlere zwischen 500 und 750 Passagieren. Die Strecke, die von Hechingen über Haigerloch nach Eutingen-Eyach im Kreis Freudenstadt führt, ist mit 560 Fahrgästen in der dritten Kategorie gelandet.