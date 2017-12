Zollernalbkreis Wintereinbruch: Auf Bundesstraßen staut sich’s

Daneben verzeichnete die Polizei am Montagmorgen etliche Verkehrsbehinderungen, unter anderem durch einen hängengebliebenen Lastwagen auf dem Autobahnzubringer, der den fließenden Verkehr zeitweilig zum Erliegen brachte. Auch auf der Bundesstraße 27 ging es in den Morgenstunden nur schleppend vorwärts; auf Höhe des Brielhofs staute es sich in Richtung Balingen, und bis zur Ausfahrt Steinhofen ging es im Schneckentempo vorwärts.