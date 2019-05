Zollernalbkreis Straftaten laut Statistik weiter rückläufig

Zugenommen hat hingegen die Zahl der Sexualdelikte von 31 im Jahr 2017 auf 92 im vergangenen Jahr. Bei den "sexuell motivierten Beleidigungen" gibt es eine Zunahme um 22 auf 59 Fälle. Drastisch zugenommen hat auch die Zahl der Rauschgiftdelikte. Ein Plus von 188 Fällen macht eine Zunahme um 55,3 Prozent aus. Auch die Betrugsfälle sind auf dem Vormarsch: 42 Fälle mehr im vergangenen Jahr machen immerhin ein Plus von 5,4 Prozent aus.

Der Anteil der ausländischen Tatverdächtigen liegt nach Polizeiangaben bei 29,8 Prozent. Im Jahr davor waren es noch 31,8 Prozent.

Die Gesamtzahl der Opfer hat sich laut Polizeistatistik im vergangenen Jahr von 1241 auf 1346 erhöht. Dabei verweist die Polizei allerdings darauf, dass bei der Berechnung zum einen das im November 2016 in Kraft getretene Gesetz zum Schutz der sexuellen Selbstbestimmung berücksichtigt werden müsse, und dass zum anderen auch Widerstandsdelikte als sogenannte "Opferdelikte" erfasst worden seien.

73,7 Prozent aller Straftaten werden von Erwachsenen begangen, 8,5 Prozent gehen aufs Konto von Heranwachsenden, und in 7,3 Prozent der Fälle sind Kinder die Täter.

Die Tatverdächtigenbelastungszahl – das bedeutet die Zahl der Tatverdächtigen je 100.000 Einwohner – hat sich im Zollernalbkreis unterschiedlich entwickelt. In Balingen ist sie von 2663 auf 2577 zurückgegangen. Einen leichten Rückgang bei der Tatverdächtigenbelastung von 2563 auf 2559 gibt es in Hechingen. In Burladingen ist die Tatverdächtigenbelastung von 1425 auf 1165 zurückgegangen. In Haigerloch hat die Belastung hingegen von 936 auf zuletzt 1152 zugenommen. In Albstadt wurde im vergangenen Jahr eine Zunahme der Tatverdächtigenbelastung auf 2633 registriert. Für das Jahr 2017 wird in Albstadt eine Belastung von 2311 angegeben.