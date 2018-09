Zollernalbkreis Sperrmüll auf Abruf: Mengen nehmen zu

Der Kreistagsausschuss für Umwelt und Technik soll am Montag, 1. Oktober, ab 18 Uhr im Sitzungssaal des Landratsamts über die Vergabe beschließen. Bereits im März hatte der Ausschuss die Verwaltung beauftragt, die Leistungen europaweit auszuschreiben; die Ausschreibung erfolgte im Juni.

Abfuhr erfolgt nur noch für einzelne Grundstücke

Altholz, Metallschrott und Restsperrmüll werden im Zollernalbkreis seit dem Jahr 2011 nur noch auf Abruf gesammelt. Der Hintergrund: Bis dahin waren Jahr für Jahr an den im Abfallkalender festgelegten Terminen "Müllfledderer" unterwegs, pickten sich die besten Stücke heraus und hinterließen ein heilloses Chaos. Mit dem "Sammeln von Sperrmüll auf Abruf" hat sich das geändert: Die Abfuhr erfolgt nur noch für einzelne Grundstücke an unterschiedlichen Terminen. Jeder Grundstückseigentümer kann einmal im Jahr beim Landratsamt eine Abfuhr beantragen, der Auftrag wird ans Abfuhrunternehmen übermittelt, und das Unternehmen muss die sperrigen Abfälle innerhalb von vier Wochen am Grundstück abholen. Mindestens drei Tage davor muss das Unternehmen dem Grundstückeigentümer den Termin mitteilen.