Zollernalbkreis So läuft die DRK-Schnelltest-Aktion ab

Laut Dieter sei es nicht möglich gewesen, für besondere Personengruppen Termine freizuhalten oder vorab zu reservieren. "Da alle Termine vergeben sind, ist es uns auch nicht möglich, jetzt noch weitere Termine zu vergeben".

Eine identische Szenerie war zwischen 13 und 16 Uhr auf den drei Plätzen zu sehen: Die zu testenden Personen reihten sich in zwei so genannte Teststraßen ein. Nachdem sie an der ersten Station eine Nummer erhalten hatten, wurden sie an der zweiten registriert. Hinter einem Vorhang erfolgte danach der Test.

Zwischen 60 und 80 Tests in der Stunde

Nach dem Prozedere mussten die Testteilnehmer rund 15 Minuten warten, bis sie das Ergebnis erhielten. "Wir haben sie aufgefordert, einen kleinen Spaziergang um den Block zumachen", so Maute. Die Teilnehmer sollten sich nicht zu nahe kommen, der Sicherheitsabstand sollte stets gewährleistet sein. Daher fand die Aktion auch im Freien statt. Nur ein kleiner Pavillon war aufgebaut, um auch bei Regen testen zu könnten.

Die positiv Getesteten erhielten ein Merkblatt, auf dem die weiteren Maßnahmen festgehalten waren, etwa ein weiterer Test und Quarantäne. Geplant war, in einer Stunde zwischen 60 und 80 Schnelltests vorzunehmen. Dazu waren an beiden Tagen an jedem Standort jeweils zehn Helfer eingesetzt. "Die Aktion ist gut angelaufen", zog die Kreisbereitschaftsleiterin Heike Rau bereits am Mittwochnachmittag ein positives Zwischenfazit.

Von einer "guten Sache" sprach in Balingen Beate Rager aus Bisingen. Sie habe sich zum Schnelltest entschieden, weil sie beruflich viele Kontakte habe und über die Feiertage ihre Großmütter im Alter von 86 und 91 Jahren besuchen möchte.

Ihren "Check" begründet Ingrid Stratmann aus Schömberg mit dem Wunsch nach Absicherung: Sie pflege ihre schwerbehinderte Mutter und habe ständig Kontakt mit dieser. Zudem sei ihr 86-jähriger Vater Hochrisikopatient. "Die Eltern sind doch das Wichtigste", hielt sie fest.

Zum Schnelltest nach Hechingen waren Elena Maier und ihr Freund Günes Yaman gekommen. "Wir besuchen an Heiligabend meine Eltern, deswegen wollten wir Sicherheit haben", sagte Maier. Ihr Vater zähle aufgrund von Lungenproblemen zur Risikogruppe.

Wäre diese Aktion nicht vor ihrer Haustür angeboten worden, hätte sie eine Alternative in Anspruch genommen: "Ich habe geschaut, in Stuttgart wurden auch Schnelltests angeboten, die aber 70 Euro gekostet hätten." Online angemeldet hat sich das junge Pärchen aus Hechingen recht früh, deswegen seien noch viele Termine frei gewesen.

Erleichterung über negatives Ergebnis

Am Sonntagmorgen hat sich Hubert Haizmann aus Wessingen registriert. Einen Test habe er übers Internet bestellt, doch dieser sei noch nicht angekommen. Wen er über die Feiertage besucht, sei noch nicht fix. Da aber seine Tochter Multiple Sklerose habe, war für ihn klar, sich testen zu lassen.

Kurt Sinner in Hechingen wurde von seinem Sohn zum Schnelltest begleitet und war erleichtert, nachdem erfahren hatte, negativ zu sein. Der 86-Jährige verbringt Weihnachten bei seiner Partnerin, die ein Jahr jünger ist.

Im Testzelt vor dem Ebinger Rathaus herrschte eine geteilte Meinung zu den Schnelltests: "Ich habe kein wirkliches Vertrauen in die Tests. Es beruhigt aber wenigstens etwas mein Gewissen", so eine Pflegekraft, die in der Psychatrie bei dementen Patienten die vorgeschriebenen Hygienevorschriften nicht einhalten kann.

Ganz anders ist die Meinung einer älteren Frau: "Ich habe größtes Vertrauen in den Test. Man muss einfach immer mal wieder kontrollieren lassen, ob man gesund ist."

Lob für die Organisation der Nothelfer gab es reichlich: "Alles ist super organisiert und läuft reibungslos ab", ist vor dem Testzelt zu hören. Eine Familie berichtet, dass der Termin und der tatsächliche Zeitpunkt der Testung nahezu identisch sind. "Schnell, unkompliziert und freundlich. So muss es sein", sagt der Familienvater.