Zollernalbkreis Rettungsdienst: Gemeinden unzureichend versorgt

In Burladingen wartete man laut SWR-Untersuchung im Schnitt 16 Minuten und 17 Sekunden auf den Rettungsdienst, in Haigerloch und Rosenfeld fast 17 Minuten. Ganz schlecht schnitt Obernheim ab: Notfälle konnten damit rechnen, dass der Rettungsdienst erst nach 20 Minuten und neun Sekunden eintrifft. In 87 Prozent der Fälle hat es bis zum Eintreffen der Helfer länger als eine Viertelstunde gedauert.

Lebherz: "Nicht nur die Hilfsfristen zählen"

"Zahlen sind nicht unbedingt ein Gradmesser für die Qualität im Rettungsdienst. Nicht nur die Strukturqualität, also die Hilfsfristen allein, müssen beachtet werden", betont der DRK-Vorsitzende Heiko Lebherz. Der Bereichsausschuss habe ein Standortgutachten in Auftrag gegeben. Das Ergebnis: Zusätzliche Wachen sollen in Burladingen-Hausen und Haigerloch-Owingen installiert werden. Im Januar soll nun festgelegt werden, wann und in welcher Form die Erweiterungen starten sollen. Die Qualität dürfe nicht nur im Bereich der Hilfsfristen gesehen werden: "Im gesamten Zollernalbkreis verkürzen Helfer vor Ort der lokalen DRK-Bereitschaften die Zeit zwischen dem Notfall und dem Eintreffen des Rettungsdienstes", sagt der DRK-Vorsitzende. Mehr als 2500-mal werden die freiwilligen Helfer im Jahr alarmiert. Sie geben sofort Rückmeldung zur Leitstelle und führen die ersten lebensrettenden Maßnahmen aus.