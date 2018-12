Zollernalbkreis Razzien: Feuerwerkskörper in Balingen sichergestellt?

Balingen - Die Staatsanwaltschaft Köln vermeldet, dass in Deutschland bei Razzien 27.264 illegale Feuerwerkskörper sichergestellt wurden. Hierzu seien bundesweit 53 Wohnungen und Lagerstätten durchsucht worden. In der Ortsmarke dieser Pressemitteilung taucht neben Stuttgart, Ludwigsburg, Freiburg und Karlsruhe auch Balingen auf. Ob das bedeutet, dass auch in Balingen Sprengstoff gefunden wurde?